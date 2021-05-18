Таксист врезался в трамвай на Живописной улице

Водитель такси врезался в трамвай на Живописной улице.

Куда поворачивала машина и был ли в это время в ней пассажир, неизвестно. По факту ДТП у машины оторвало бампер, передняя часть сильно повреждена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.