Отец студента, устроившего ДТП на Волгоградском проспекте, приехал на место аварии

Отец несовершеннолетнего студента, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте, приехал на место аварии. По предварительным данным, молодой человек сидел за рулем именно его машины.

Автомобиль ВАЗ выехал на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов. По предварительной информации, четыре человека пострадали.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что за рулем находился 17-летний подросток без водительских прав. Известно, что он является студентом МФЮА.

По факту ЧП прокуратура Москвы и Следственный комитет организовали проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.