Водителя машины, сбившей пешеходов на Волгоградском проспекте, увезли в отделение

Водителя машины, которая выехала на тротуар на Волгоградском проспекте, увезли в отделение. Прав у него не было. В МФЮА подтвердили, что за рулем находился 17-летний первокурсник.

Водитель потерял управление и выехал на тротуар. Остановило автомобиль только ограждение лестницы. Пострадали 4 человека – все несовершеннолетние. На месте происшествия находятся полиция, следователи и медики.

Вопрос о госпитализации пока решается, травмы у пострадавших некритические. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.