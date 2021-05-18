Сбившей пешеходов на юго-востоке столицы машиной управлял несовершеннолетний – СМИ

Автомобилем Lada, который сбил пешеходов на тротуаре на Волгоградском проспекте, управлял 17-летний студент юрфака МФЮА. Об этом сообщают СМИ.

Молодой человек взял машину у отца, прав у него нет. На дублере Волгоградского проспекта он потерял управление и наехал на четырех человек, вылетев на тротуар. Машину остановили только лестница и ограждение.

Пострадавшие, по предварительным данным, подростки. Предполагаемый виновник аварии задержан, его отвезли в отделение. На месте работают полиция и медики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.