Новости России: под Архангельском разбился вертолет с охотниками

Под Архангельском разбился вертолет "Робинсон". Летательный аппарат упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. Один человек погиб на месте, двое получили тяжелые травмы. Они уже в больнице. Еще один человек, который был на борту, пропал без вести. В Следственном комитете установили, что вертолет забрал трех человек с места весенней охоты и возвращался в Архангельск. Неожиданно машина упала в воду недалеко от базы. Спасателей вызвали очевидцы крушения. Предполагают, что погиб пилот Вадим Сазонов – чемпион мира по вертолетному спорту, один из самых известных пилотов-асов.

На Кубани перевернулся школьный автобус. Пострадали два ребенка и учитель. У детей тяжелый травмы головы, они в больнице. Авария произошла в районе поворота на село Шереметьевское. По предварительной информации, водитель ВАЗа ехал слишком близко и не успел затормозить, когда автобус начал поворачивать и врезался в него. В результате автобус оказался на крыше. А 20-летнего водителя легковушки зажало в салоне. Спасатели доставали его с помощью специального оборудования. Сейчас молодой человек в больнице в тяжелом состоянии. Районная прокуратура начала проверку.

В Санкт-Петербурге двух блогеров пинками прогнали с детской площадки за внешний вид. Молодые люди решили снять ролик, надев на себя колготки и женские туфли на высоком каблуке и соорудив на голове экстравагантные прически. Местные ребята сначала попросили их покинуть площадку и не смущать играющих там детей. Блогеры стали активно возражать, но в итоге им пришлось срочно разуваться и убегать.

В поселке Хамышки, это республика Адыгея, выпал град, величиной с грецкий орех. Как утверждают местные жители, все это по звуку напоминало настоящий обстрел. И продолжалось примерно полчаса. Говорят, град был настолько интенсивным, что практически полностью укрыл землю.