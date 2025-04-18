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18 апреля, 07:45

Происшествия

В Белизе пассажир с ножом попытался захватить самолет

В Белизе пассажир с ножом попытался захватить самолет

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В Белизе мужчина с ножом попытался захватить пассажирский самолет. На борту находились 11 человек. В результате инцидента двое из них получили ножевые ранения. Несмотря на угрозу, пилот сумел посадить воздушное судно в аэропорту, куда заранее передали сигнал тревоги.

После приземления нападавший оказал сопротивление спецслужбам и был ликвидирован. Известно, что это был 49-летний турист из США. Его мотивы устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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