Один из нападавших ликвидирован, второй задержан после стрельбы в университете Флориды

В США в кампусе университета Флориды двое неизвестных открыли огонь. Одного из них удалось задержать, второго ликвидировали.

По последним данным, в результате нападения погибли как минимум пять человек, шестеро получили ранения – один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Всех студентов эвакуировали, территорию кампуса оцепили. На месте работают экстренные службы. Мотивы нападавших устанавливаются.

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