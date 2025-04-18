Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 07:45

Происшествия

Один из нападавших ликвидирован, второй задержан после стрельбы в университете Флориды

Один из нападавших ликвидирован, второй задержан после стрельбы в университете Флориды

Прокуратура начала проверку после пожара на свалке в Приамурье

Бутырский суд Москвы продолжит рассмотрение дела Михаила Хачатуряна 18 апреля

В Кожухове загорелась сухая трава на опушке леса

Крупный пожар произошел на складе в Мытищах

Новости мира: во Флориде мужчина открыл огонь на территории кампуса университета

Пожар разгорелся на опушке леса в Кожухове

"Московский патруль": правоохранители задержали закладчика

"Московский патруль": жительница столицы морила голодом собаку

"Московский патруль": помощник мошенников похитил у пенсионеров свыше 3 млн руб

В США в кампусе университета Флориды двое неизвестных открыли огонь. Одного из них удалось задержать, второго ликвидировали.

По последним данным, в результате нападения погибли как минимум пять человек, шестеро получили ранения – один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Всех студентов эвакуировали, территорию кампуса оцепили. На месте работают экстренные службы. Мотивы нападавших устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика