Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 22:30

Происшествия

Столичные байкеры подключились к розыску подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича

Столичные байкеры подключились к розыску подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича

"Безопасный город": ФСБ изъяла более 600 сим-боксов, используемых в террористических целях

"Безопасный город": следователи разыскивают москвича после конфликта на парковке

ТАСС: подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины на юго-востоке Москвы объявили в розыск

Новости мира: власти Аргентины подали заявку на сотрудничество с НАТО

Подозреваемого в убийстве мотоциклиста на юго-востоке Москвы объявили в федеральный розыск

В столице найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве из-за парковки

Крыша недостроенного высотного здания загорелась в Краснодаре

Новости мира: 11 тыс человек эвакуировали из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии

Огонь распространился на площади 900 "квадратов" на свалке на Каширском шоссе

Столичные байкеры подключились к розыску водителя, подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича. Группы из 10–15 человек ищут виновника по фотороботу, сообщил руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов.

Конфликт произошел возле одного из домов на Краснодарской улице. 21-летний водитель оставил свое авто на тротуаре возле подъезда. Местный житель сделал ему замечание. В ответ на это водитель устроил драку, ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, однако позже умер в больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика