Столичные байкеры подключились к розыску подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича

Столичные байкеры подключились к розыску водителя, подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича. Группы из 10–15 человек ищут виновника по фотороботу, сообщил руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов.

Конфликт произошел возле одного из домов на Краснодарской улице. 21-летний водитель оставил свое авто на тротуаре возле подъезда. Местный житель сделал ему замечание. В ответ на это водитель устроил драку, ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, однако позже умер в больнице.

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