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18 апреля, 17:15

Происшествия

В столице найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве из-за парковки

В столице найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве из-за парковки

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Второй автомобиль, на котором, по данным столичной прокуратуры, скрывался подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Люблине, обнаружили в Москве. Автомобиль "ВАЗ-2101" бросили на улице Верхние Поля.

Ранее в столице нашли первый автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве. По данным прокуратуры, черный BMW обнаружили на Новороссийской улице.

Расследованием убийства занимается управление СК по особо важным делам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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