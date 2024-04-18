В столице найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве из-за парковки

Второй автомобиль, на котором, по данным столичной прокуратуры, скрывался подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Люблине, обнаружили в Москве. Автомобиль "ВАЗ-2101" бросили на улице Верхние Поля.

Ранее в столице нашли первый автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве. По данным прокуратуры, черный BMW обнаружили на Новороссийской улице.

Расследованием убийства занимается управление СК по особо важным делам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.