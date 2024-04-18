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18 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: утечка аммиака произошла на ледовой фабрике в Таиланде

Новости мира: утечка аммиака произошла на ледовой фабрике в Таиланде

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В Таиланде, в районе курортного города Паттайя, произошла утечка аммиака на ледовой фабрике. Известно, что 130 человек пострадали, местных жителей в радиусе трех километров решили срочно эвакуировать. Туристам рекомендовали не выходить из зданий и не открывать окна.

Польские фермеры возобновили блокаду двух переездов на границе с Украиной. Об этом сообщают местные СМИ. Протестующие заявляют, что соглашения с правительством не были реализованы. Аграрии пропускают через границу только по одному грузовику в час, но при этом легковые машины не задерживают. Сельхозпроизводители требуют ограничить ввоз дешевой продукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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