Новости мира: утечка аммиака произошла на ледовой фабрике в Таиланде

В Таиланде, в районе курортного города Паттайя, произошла утечка аммиака на ледовой фабрике. Известно, что 130 человек пострадали, местных жителей в радиусе трех километров решили срочно эвакуировать. Туристам рекомендовали не выходить из зданий и не открывать окна.

Польские фермеры возобновили блокаду двух переездов на границе с Украиной. Об этом сообщают местные СМИ. Протестующие заявляют, что соглашения с правительством не были реализованы. Аграрии пропускают через границу только по одному грузовику в час, но при этом легковые машины не задерживают. Сельхозпроизводители требуют ограничить ввоз дешевой продукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства.

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