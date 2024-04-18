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Новости

18 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: 100 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Тюменской области

Новости регионов: 100 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Тюменской области

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Новости регионов: в Тюменской области началась эвакуация из 14 населенных пунктов

В Тюменской области обострилась ситуация с паводками. В зоне подтопления в ближайшее время могут оказаться 100 населенных пунктов. Уровень воды в реке Ишим повышается. Из-за паводков в регионе затоплены многие мосты и дороги, а жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Тем временем в Омске ищут мужчину, который взорвал банкомат, чтобы украсть деньги. Камеры наблюдения зафиксировали его действия. От хлопка в здании выбило окна. В банкомате в этот момент было 1,5 миллиона рублей, но украсть их у злоумышленника не получилось, так как сработала система безопасности.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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