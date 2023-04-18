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18 апреля, 22:45

Политика

Новости часа: в Донецке сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела

Новости часа: в Донецке сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела

Новости часа: один человек погиб в результате взрыва гранаты в Белгороде

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"Московский патруль": полицейские задержали группу курьеров-мошенников

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Компании Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщили в Таганском районном суде.

Ряд утекших в Сеть документов по ВСУ Пентагона не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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