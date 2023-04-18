Новости часа: один человек погиб в результате взрыва гранаты в Белгороде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек погиб и двое пострадали от взрыва гранаты в Белгороде, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, жители дома, во дворе которого произошел инцидент, вели асоциальный образ жизни.

ФРГ доставила на Украину систему ПВО PATRIOT. Об этом сообщается на сайте Кабмина Германии.

Российского футбольный союз (РФС) может включить крымские клубы во вторую лигу без членства в РФС, об это заявил заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.