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18 апреля, 16:15

Происшествия

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

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В Сети появились кадры с места аварии с участием автомобиля телеведущего Дмитрия Диброва. Произошло это в районе Аргуновской улицы. Очевидец рассказал, что машина полиции двигалась по "выделенке" с включенными проблесковыми маячками, но без сигнала.

Автомобиль, который зарегистрирован на Дмитрия Диброва, начал перестраиваться и врезался в полицейскую машину. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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