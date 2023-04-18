Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

В Сети появились кадры с места аварии с участием автомобиля телеведущего Дмитрия Диброва. Произошло это в районе Аргуновской улицы. Очевидец рассказал, что машина полиции двигалась по "выделенке" с включенными проблесковыми маячками, но без сигнала.

Автомобиль, который зарегистрирован на Дмитрия Диброва, начал перестраиваться и врезался в полицейскую машину. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.