18 апреля, 16:15Происшествия
Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео
В Сети появились кадры с места аварии с участием автомобиля телеведущего Дмитрия Диброва. Произошло это в районе Аргуновской улицы. Очевидец рассказал, что машина полиции двигалась по "выделенке" с включенными проблесковыми маячками, но без сигнала.
Автомобиль, который зарегистрирован на Дмитрия Диброва, начал перестраиваться и врезался в полицейскую машину. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.