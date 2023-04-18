18 апреля, 15:45Происшествия
Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех
Украинская армия возобновила обстрелы Донецка 18 апреля. Число погибших при обстрелах города со стороны ВСУ возросло до трех. Об этом сообщили в администрации города.
Известно, что в Кировском районе Донецка погибли женщина и двое мужчин. В силовых структурах рассказали, что в городе сбили два ударных беспилотника ВСУ. Дроны несли большое количество взрывчатки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.