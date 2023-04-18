Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 15:45

Происшествия

Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Новости часа: спасатели потушили пожар на промзоне в Химках

Мусор загорелся на территории промзоны в Химках

Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Химках

Фура застряла на Звенигородском шоссе перед въездом в тоннель

Три машины столкнулись на Щелковском шоссе

Новости часа: в Донецке произошла серия взрывов

Женщина погибла в Донецке из-за новых обстрелов ВСУ

Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество столичного метро

Жители Камчатки ощутили подземные толчки 18 апреля

Украинская армия возобновила обстрелы Донецка 18 апреля. Число погибших при обстрелах города со стороны ВСУ возросло до трех. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что в Кировском районе Донецка погибли женщина и двое мужчин. В силовых структурах рассказали, что в городе сбили два ударных беспилотника ВСУ. Дроны несли большое количество взрывчатки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика