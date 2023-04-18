Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Украинская армия возобновила обстрелы Донецка 18 апреля. Число погибших при обстрелах города со стороны ВСУ возросло до трех. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что в Кировском районе Донецка погибли женщина и двое мужчин. В силовых структурах рассказали, что в городе сбили два ударных беспилотника ВСУ. Дроны несли большое количество взрывчатки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.