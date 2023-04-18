11:15Происшествия
Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество столичного метро
Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество московского метро. Чтобы не оплачивать проезд на станции метро "Киевская", мужчина разбил одну из створок турникета.
Также сообщается, что на станции "Юго-Восточная" парень умышленно испортил входную дверь. После таких инцидентов виновные всегда пытаются скрыться, но забывают, что везде установлены камеры. Они позволяют вычислить нарушителя в течение нескольких дней.
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