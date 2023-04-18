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Происшествия

Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество столичного метро

Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество столичного метро

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Следователи вычислили двух вандалов, которые повредили имущество московского метро. Чтобы не оплачивать проезд на станции метро "Киевская", мужчина разбил одну из створок турникета.

Также сообщается, что на станции "Юго-Восточная" парень умышленно испортил входную дверь. После таких инцидентов виновные всегда пытаются скрыться, но забывают, что везде установлены камеры. Они позволяют вычислить нарушителя в течение нескольких дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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