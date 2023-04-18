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Новости регионов: сухостой вспыхнул в Тюмени

Новости регионов: сухостой вспыхнул в Тюмени

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В Тюмени вспыхнула сухая трава. Густой дым и сильное пламя напугали местных жителей, но в МЧС сообщили, что угрозы жилым домам нет. За дело уже взялись пожарные. Кроме того, в район направили трактор, чтобы отрезать огонь от остальных земель.

Крупный пожар произошел на фанерном заводе в Коми. Возгорание началось на кровле. Во время тушения пожарные эвакуировали 50 человек персонала, пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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