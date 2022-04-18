Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице. На месте аварии уже работают оперативные службы. В сторону центра проехать можно было по одной полосе из четырех, в сторону области – по двум полосам. Движение на участке восстановили.

На Московской бирже во время торгов евро опускался ниже 82 рублей. Рубль продолжает укрепляться, несмотря на решение ЦБ снять ограничения на покупку иностранной валюты. Впервые после долгого перерыва банкам разрешили выдавать россиянам наличные доллары и евро.

После обстрела города Первомайска в ЛНР возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Посольство России в ФРГ направило ноту протеста из-за надписей на советском мемориале, сообщается на сайте дипмиссии.

Космонавты установили пульт управления манипулятором ERA во время выхода в открытый космос. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

