ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Москвы

Движение на 1-й Тверской-Ямской улице ограничено из-за аварии с участием пяти машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла в районе дома № 21. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра возможно по одной полосе из четырех.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.