Следственный комитет возбудил дело о геноциде жителей Счастья в ЛНР войсками ВСУ

Следственный комитет возбудил дело по факту геноцида жителей города Счастье в Луганской народной республике. В ведомстве рассказали о многочисленных обстрелах, которые украинские военные вели по жилым домам и инфраструктуре.

В результате этих ударов пострадали сотни мирных жителей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.