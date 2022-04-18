Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Одинцове

Четыре расчета спасателей работали в Одинцове 18 апреля. В Сеть выложили кадры пожара в одном из домов Сколковского квартала.

Там загорелась квартира на втором этаже. На видео видно, что огонь очень быстро распространился. Тушить его пришлось долго. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Некоторые жители эвакуировались самостоятельно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.