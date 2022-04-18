Река Клязьма затопила городскую набережную в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве из берегов вышла река Клязьма и затопила городскую набережную. Специалисты отмечают, что такого разлива реки не было почти 10 лет. Но, кажется, местных жителей это совсем не смущает. В интернете появилось видео, где парень устроился на шезлонге, под которым плещется вода.

Какие регионы еще подтапливает? И когда половодье пойдет на спад? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.