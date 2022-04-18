ФСБ пресекла подготовку теракта сторонниками ИГ в КЧР

ФСБ России задержала в Карачаево-Черкесии трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", – отметили в ФСБ.



Ранее ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.

