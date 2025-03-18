Пассажир избил охранника на станции "Пыхтино" столичного метро

Пассажир избил охранника столичного метро на станции "Пыхтино". Видео конфликта выложила в Сеть прокуратура. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Задержанный на допросе рассказал, что поссорился со своей возлюбленной, он много выпил и пытался попасть на станцию. Когда его не пустили, он набросился на охранника с кулаками. Теперь мужчина проходит по уголовному делу о побоях.

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