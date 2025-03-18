Новости мира: Израиль нанес мощнейший удар по сектору Газа

Израиль провел самую мощную атаку в секторе Газа с момента прекращения огня в январе, удары нанесли по десяткам целей. Минздрав Газы сообщил, что убиты более 300 человек, еще более тысячи ранены. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ об ударе из-за отсутствия прогресса в переговорах, в том числе по судьбе заложников.

В ответ ХАМАС заявило, что тем самым Израиль подписал им (заложникам. – Прим. ред.) "смертный приговор". На фоне ударов по Газе, суд в Израиле отменил заседания по делам о коррупции и злоупотреблениях в отношении Нетаньяху.

Между тем в Гондурасе потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет, на борту которого находились 15 пассажиров и 2 члена экипажа, упал в море. В результате ЧП 12 человек погибли. По предварительным данным, во время взлета у борта возникла механическая неисправность.

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