Новости мира: демонстранты попытались взять штурмом полицейский участок в Ла-Курневе

Во французском Ла-Курневе протестующие попытались взять штурмом полицейский участок. Здание обстреляли фейерверками, а рядом сожгли мусорные баки. Демонстранты отреагировали на гибель 18-летнего участника акций во время задержания на прошлой неделе. Он пытался на мотоцикле уйти от погони, но его на полной скорости протаранила полицейская машина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западные страны в потере памяти и совести. Так он прокомментировал высказывания американских политиков о необходимости выборов в Израиле. Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны с движением ХАМАС, а процесс организации волеизъявления граждан парализует страну на полгода и таким образом лишит его защиты.

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