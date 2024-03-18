Новости регионов: поезд и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области

В Амурской области из-за аварии на железной дороге приостановили движение поездов. На одном из перегонов столкнулись грузовой состав и легковой автомобиль. Водитель пытался переехать пути в неприспособленном для этого месте. От удара 20 пустых вагонов сошли с рельсов. Мужчина, управлявший машиной, госпитализирован.

Тем временем за прошедшие сутки в Приморье вспыхнули три природных пожара. Там горит сухая трава на площади двух тысяч гектаров. В ликвидации ЧС уже задействованы более сотни пожарных. По информации спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

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