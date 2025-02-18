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Новости

18 февраля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: погоня за мотороллером развернулась на улицах Пятигорска

Новости регионов: погоня за мотороллером развернулась на улицах Пятигорска

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Погоня за мотороллером развернулась на улицах Пятигорска. Очевидцы сняли, как его водитель нарушил правила движения и попытался уехать от экипажа ГАИ. Мотолюбитель заехал на тротуар и застрял, но затем сумел вручную вытащить транспортное средство и скрыться.

Рыбаки в Богородском округе Подмосковья регулярно подвергаются нападениям целой группы котов. Животные настойчиво требуют поделиться уловом. По словам жителей, в результате от рыб остаются только кости.

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Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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