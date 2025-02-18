18 февраля, 19:15Происшествия
Новости регионов: в Улан-Удэ пожарные спасли 29 человек из горящего дома
В Улан-Удэ загорелась квартира на первом этаже жилого дома. 12 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, но остальным потребовалась помощь. Пожарные спасли 29 человек, используя автолестницу, а затем ликвидировали возгорание.
На Сахалине провели принудительный спуск лавины. В результате взрывных работ сошло более тысячи кубометров снега. Это было необходимо для безопасности движения на трассе, которую временно перекрыли.
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