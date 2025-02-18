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18 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Улан-Удэ пожарные спасли из огня 29 человек

Новости регионов: в Улан-Удэ пожарные спасли из огня 29 человек

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В Улан-Удэ пожарные спасли из огня 29 человек. В жилом доме загорелась квартира на первом этаже. 12 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот людям на верхних этажах потребовалась помощь. Спасатели вытащили их, используя автолестницу, а после потушили пожар.

В Новгородской области полицейские обнаружили сеть поддельных компьютерных мастерских. Мошенники предлагали услуги по ремонту и обслуживанию. Они убеждали клиентов заменить в компьютере детали или удалить вредоносные программы, хотя в этом не было необходимости. Задержаны 8 подозреваемых, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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