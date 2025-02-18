В Подмосковье задержан администратор телеграм-канала, подозреваемый в вымогательстве

В Подмосковье задержали администратора телеграм-канала, которого подозревают в вымогательстве. Как сообщили в полиции, злоумышленники специально создали в интернете ресурс и в нем публиковали информацию о финансовых организациях, которые якобы переводили деньги через нелегальные интернет-казино.

От одной из таких фирм они требовали ежемесячно деньги, причем оплата должна была приходить криптовалютой. В компании, боясь за репутацию, согласились. Ущерб оценивается в 16 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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