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18 февраля, 07:15

Происшествия

В Подмосковье задержан администратор телеграм-канала, подозреваемый в вымогательстве

В Подмосковье задержан администратор телеграм-канала, подозреваемый в вымогательстве

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В Подмосковье задержали администратора телеграм-канала, которого подозревают в вымогательстве. Как сообщили в полиции, злоумышленники специально создали в интернете ресурс и в нем публиковали информацию о финансовых организациях, которые якобы переводили деньги через нелегальные интернет-казино.

От одной из таких фирм они требовали ежемесячно деньги, причем оплата должна была приходить криптовалютой. В компании, боясь за репутацию, согласились. Ущерб оценивается в 16 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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