Новости регионов: пожар на складе в Кемерове полностью потушили

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Кемерове. Накануне там загорелись складские помещения с легковоспламеняющейся жидкостью. Полыхало почти 1,5 тысячи квадратных метров территории. Сотрудники МЧС боролись всю ночь, а для тушения был задействован пожарный поезд. Пострадавших нет.



Более 80 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине, спасли на Сахалине. По данным МЧС, кусок льда шириной примерно 50 метров откололся в Охотском море в районе села Стародубское. В результате этого в километре от берега оказались несколько десятков любителей зимней рыбалки. Чтобы их спасти задействовали лодки и вертолет Ми-8. Операция завершена, никто не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.