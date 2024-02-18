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18 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в Кемерове

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в Кемерове

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Спасатели ликвидировали крупный пожар в Кемерове. Накануне там загорелись складские помещения с легковоспламеняющейся жидкостью. Полыхало почти 1,5 тысячи квадратных метров территории. По предварительным данным, все работники успели покинуть загоревшийся склад самостоятельно, до прибытия спасателей. В огне никто не пострадал.

Льдину с рыбаками унесло в море на Сахалине. К месту происшествия выдвинулись спасатели на моторной лодке и снегоходе, а также был задействован вертолет. На берег успели перевезти порядка 75 человек. По данным МЧС региона, еще несколько рыбаков продолжают дрейфовать в километре от берега.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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