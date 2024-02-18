Новости мира: сирийский город Латакия накрыл сильнейший шторм

В сирийской Латакии начался сезон паводков. Портовый город на Средиземном море накрыл сильнейший шторм. Из-за ливней под воду ушли улицы и дороги, а также потоки воды разрушили топливный склад. Из-за этого тысячи газовых баллонов разнесло по городу.

В ночь на 18 февраля в Гааге продолжились столкновения полиции с мигрантами из Эритреи. Все началось со стычки двух африканских банд между собой. В итоге, когда на место подъехала полиция, беженцы объединились, чтобы дать отпор. Они метали в спецназ и патрульные автомобили камни и бутылки с зажигательной смесью, грабили магазины. Кульминацией стал поджог здания оперного театра. Число пострадавших и задержанных уточняется.

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