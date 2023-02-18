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Стали известны новые подробности инцидента с заложницей в центре Москвы

Стали известны новые подробности инцидента с заложницей в центре Москвы

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Появились новые подробности инцидента с заложницей. Злоумышленники, которые накануне удерживали продавца цветочного магазина в центре Москвы, угрожали ей травматическим пистолетом Grand Power Т-10. Об этом сообщает ТАСС.

Позже, во время задержания, из этого же оружия был ранен сотрудник полиции. Ему понадобилась помощь медиков. Выстрел, судя по всему, был сделан не один. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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