В Москве произошло ДТП с участием скорой

Серьезная авария произошла рядом с метро "Белорусская". Один из автомобилей не пропустил скорую, и в результате обе машины столкнулись.

Движение в районе ДТП затруднено. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.