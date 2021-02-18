На севере Москвы столкнулись 10 легковых машин и автобусы

Массовое ДТП произошло на Гостиничной улице на севере Москвы. Там столкнулись как легковые автомобили, так и автобусы.

Движение в районе аварии затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.