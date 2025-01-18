Новости регионов: дамба у танкера "Волгонефть-239" укрепляется бетонными заграждениями

Специалисты укрепляют бетонными заграждениями искусственный вал возле севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Это нужно для защиты судна от шторма.

Кроме того, пассажирский автобус в Перми заехал в рощу во дворе домов и застрял прямо посреди деревьев. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Также жители калининградского Зеленоградска устроили забег в честь Дня кранцевского пирога. В экстремальный триатлон входят бег, велогонка и плавание.

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