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Новости

18 января, 21:30

Происшествия

Новости регионов: дамба у танкера "Волгонефть-239" укрепляется бетонными заграждениями

Новости регионов: дамба у танкера "Волгонефть-239" укрепляется бетонными заграждениями

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Специалисты укрепляют бетонными заграждениями искусственный вал возле севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Это нужно для защиты судна от шторма.

Кроме того, пассажирский автобус в Перми заехал в рощу во дворе домов и застрял прямо посреди деревьев. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Также жители калининградского Зеленоградска устроили забег в честь Дня кранцевского пирога. В экстремальный триатлон входят бег, велогонка и плавание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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