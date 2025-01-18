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Новости

18 января, 16:30

Происшествия

Новости регионов: второй за сутки автомобиль упал в Обводной канал в Петербурге

Новости регионов: второй за сутки автомобиль упал в Обводной канал в Петербурге

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Машина упала в Обводной канал в Санкт-Петербурге. Это уже вторая такая авария за сутки. По предварительным данным, девушка-водитель перепутала педали. Сначала она попала в ДТП на перекрестке, из-за чего потеряла управление. Затем она нажала на газ вместо тормоза, в результате чего автомобиль снес ограждение канала и оказался в воде. Тем временем минувшей ночью кроссовер вылетел в Фонтанку, когда пьяный молодой водитель пытался скрыться от полицейских.

Между тем сотрудники МЧС обнаружили незаконную дрифт-площадку на озере в районе села Мамоны в Иркутской области. Семь водителей выехали на лед под запрещающий знак, за что были оштрафованы, поскольку выезд на водные объекты вне ледовых переправ запрещен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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