Новости регионов: три большегруза загорелись на трассе в Иркутской области

Серьезная авария произошла в Иркутской области. Там на дороге раскидало три фуры, после чего машины загорелись. ЧП произошло на трассе Р-255 "Сибирь". Погибли два водителя. Движение полностью перекрыто.

Между тем в Ханты-Мансийском автономном округе участники арктической экспедиции МЧС отработали действия при серьезной аварии. По легенде, столкнулись рейсовый автобус, легковушка и грузовик, а также разлился бензин. Сотрудники спасли семерых условно пострадавших, оказали им первую помощь, потушили пожар и вытащили провалившийся под лед автомобиль.

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