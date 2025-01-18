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18 января, 07:45

Происшествия

Новости мира: грузовик влетел в гипермаркет в Нью-Джерси

Новости мира: грузовик влетел в гипермаркет в Нью-Джерси

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Жесткое ДТП произошло в округе Берген штата Нью-Джерси. Там самосвал протаранил гипермаркет. Грузовик сначала выехал на встречку и влетел в тягач с прицепом, после чего потерял управление. Шесть человек получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.

Тем временем в Испании состоялся древний ритуал Лас Луминариас – десятки лошадей прошли через костры. Огненный галоп проводится уже полтысячелетия, он посвящен покровителю всех животных Антонию Абаду. По поверью огонь очищает дух и тело лошадей, а также наделяет их защитой и здоровьем на целый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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