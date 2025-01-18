Новости регионов: крупный пожар произошел в уфимском супермаркете

Крупный пожар произошел этой ночью в Уфе. Пламя охватило супермаркет на площади в 900 квадратных метров. В здании обрушилась кровля. К тушению привлекли более 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Причины пожара сейчас выясняют.

Между тем вечером 18 января в Петербурге подсветят три моста в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. Со знаменательной исторической даты прошло 82 года. Специальную подсветку можно будет увидеть на мостах Бетанкура, Дворцовом и Троицком. Они окрасятся в зеленый и оливковый цвета в 16:45.

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