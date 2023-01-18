Эксперт оценил ситуацию с крушением вертолета в Броварах

МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах: при падении вертолета погибли 14 человек, пострадали 25. По подтвержденной информации, среди жертв – глава МВД Украины, его первый зам и госсекретарь.

Машина рухнула между жилыми домами и детским садом. Сразу начался пожар. В качестве причин катастрофы рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.