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18 января, 23:30

Происшествия

Эксперт оценил ситуацию с крушением вертолета в Броварах

Эксперт оценил ситуацию с крушением вертолета в Броварах

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МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах: при падении вертолета погибли 14 человек, пострадали 25. По подтвержденной информации, среди жертв – глава МВД Украины, его первый зам и госсекретарь.

Машина рухнула между жилыми домами и детским садом. Сразу начался пожар. В качестве причин катастрофы рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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