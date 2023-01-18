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18 января, 20:00

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"Актуальный репортаж": лайнер Astoria Grande получил повреждения в турецком порту

"Актуальный репортаж": лайнер Astoria Grande получил повреждения в турецком порту

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Лайнер Astoria Grande с российскими туристами не может пришвартоваться в турецком порту из-за сильного ветра. В связи с этим капитан принял решение оставаться в море до улучшения погоды. Об этом сообщили в компании, которой принадлежит судно.

Утром лайнер из-за шторма врезался в пристань в турецком порту Амасра. По предварительным данным, на борту было 668 человек, включая 385 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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