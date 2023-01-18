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18 января, 18:15

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МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

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В МЧС Украины сообщили, что жертвами трагедии в украинских Броварах стали 14 человек, еще 25 пострадали, из них 11 детей. По подтвержденным данным, погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Вертолет рухнул 18 января между жилыми домами и детским садом. Там сразу начался пожар. В качестве причин катастрофы рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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