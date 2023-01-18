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В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

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В качестве причин падения вертолета в Броварах Киевской области в МВД Украинырассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям упал между жилыми домами и детским садом, там сразу начался пожар. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Число детей, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах Киевской области, достигло 15. Всего травмы получили 29 человек, 18 погибли. Среди них – глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Об этом сообщили в администрации области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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