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Политика

Новости часа: число погибших при крушении вертолета под Киевом выросло до 18

Новости часа: число погибших при крушении вертолета под Киевом выросло до 18

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Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18

Новости часа: полиция сообщила о количестве погибших при падении вертолета в Броварах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при крушении вертолета под Киевом возросло до 18. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на МВД.

О переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским по его инициативам не может быть речи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять детей из РФ. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев.

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