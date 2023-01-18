12:30Политика
Новости часа: число погибших при крушении вертолета под Киевом выросло до 18
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при крушении вертолета под Киевом возросло до 18. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на МВД.
О переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским по его инициативам не может быть речи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять детей из РФ. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев.