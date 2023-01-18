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Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18

Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18

Новости часа: полиция сообщила о количестве погибших при падении вертолета в Броварах

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При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли от 16 до 18 человек, еще 22 пострадали. Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

По официальным данным, среди жертв – глава МВД страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они были на борту, который принадлежал госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вертолет упал около детского сада, но детей и сотрудников успели эвакуировать. Однако в полиции заявили о минимум двух несовершеннолетних среди погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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