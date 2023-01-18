Новости часа: полиция сообщила о количестве погибших при падении вертолета в Броварах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При падении вертолета в Киевской области погибли 16 человек, среди них двое детей. Об этом сообщила украинская полиция.

Новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" будет эффективна против субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен". Об этом заявило Федеральное медико-биологическое агентство России.

Пистолет-пулемет и более 200 патронов нашла полиция в гараже у москвича. О количестве найденного оружия сообщили в МВД.