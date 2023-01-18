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Столкновения палестинцев и израильской армии начались в Наблусе

Столкновения палестинцев и израильской армии начались в Наблусе

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В Наблусе начались столкновения палестинцев и израильской армии. В ночь на 18 января израильтяне провели крупномасштабный рейд по восточному району города. Вооруженные столкновения вспыхнули в окрестностях лагеря Балата. Военные использовали гранаты со слезоточивым газом.

Накануне палестинец открыл огонь по израильским солдатам в районе города Хеврон на западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел в ходе проверки транспортных средств. Стрелявший был убит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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